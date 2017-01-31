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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/07/48996.html

Общество

Свежий номер "Правды Севера": Сульфат не по-Варламову

Свежий номер "Правды Севера": Сульфат не по-Варламову
Архангельская область готовится к очередной дате — своему 80-летию. Но не станет ли эта годовщина набором красивых мероприятий, которые кочуют от юбилея к юбилею? Какими смыслами может быть она наполнена? Об этом разговор с Екатерина Прокопьева, заместителем председателя областного правительства, которая родилась и выросла в Холмогорском районе.

И история ее семьи, как и многих других, переплелась с историей области. И этот относительно небольшой юбилей может стать поводом, чтобы больше узнать о своем роде, селе, крае. Интервью называется «Дорогая сердцу весть может прийти откуда не ждёшь».

А много ли мы знаем о своем областном центре? Речь также идет и о тех, кто здесь живет. Например, какие у нас ассоциации с районом известным под названием «Сульфат»? Но именно он, обиженный всеми блогерами страны, оказывается, один из самых уютных спальных районов города. Об этом — в корреспонденции - «Сульфат: автономный и самодостаточный».

30 января исполнилось 65 лет со дня рождения бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова. Журналист «Правды Севера» вспоминает одну поездку в область с Анатолием Антоновичем и то, каким разным он мог быть. Публикация так и называется «Одна командировка с Ефремовым».

 Николай Алексеевич Бабич, профессор САФУ, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный работник высшей школы РФ проверяет студентов, будущих специалистов в лесном деле, на знание творчества северных поэтов. Зачем он это делает? И какими должны быть специалисты, которые придут работать в лесную отрасль? Об этом — в интервью «Издать учебник – всё равно что добыть медведя».

Закончив северодвинский учебный центр ВМФ, более 400 курсантов приняли присягу и встали в срой. О том, как это проходило, читайте в репортаже корреспондента «Правды Севера», а также рассматривайте знакомые лица — в большом фоторепортаже.

«Водник»: каникулы перед бурей» - так называется корреспонденция, в которой журналист размышляет о нынешнем состоянии команды, а также о том, какие у нее перспективы после трёхнедельных вынужденных каникул, связанных с первенством мира в Швеции.

В Северном морском музее хранятся уникальные предметы: масленка, сахарница и кофейник с надписью «Микула Селяниновичъ», изготовленные в Великобритании в 1916 году фирмой Mappin & Webb. «Микула Селянинович» – это   «невезучий» ледокол. Его история удивительно занимательна, почти как жизнь человека, попавшего в бурю революции и гражданской войны. А прибыл «Микула» в Архангельск сто лет назад. Его судьба — в сегодняшних «Морских историях».

В этом номере «Правда Севера» подготовила подробную подборку советов, которые пригодятся, когда возникнет свободная минута. Речь идет о том, что лучше почитать, посмотреть, куда пойти и чем заняться, когда не знаешь, чем заполнить свободное время.

Продолжает «Правда Севера» и публикации к своему столетию. В частности, заметки из старых подшивок, которые характеризуют время и людей, в нём живших. В номере также рассказывается о необычной журналистской судьбе Семена Косухкина. А в рубрике «История «Правды Севера» в фотографии» коллеги поздравляют Альберта Ивановича Новоселова с 80-летием, которое он отметит 12 февраля.

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