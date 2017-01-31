Температура ночью -22,-27°, в южной половине области при прояснениях -32,-37°; днем -13,-18°, в северных районах местами -3,-8°, - сообщает Северное УГМС.
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Вторник, 7 февраля, 22:01
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/07/48991.html
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7 февраля в Поморье придёт потепление
Облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег. Днем местами гололед, слабая метель. Ветер западный и юго-западный 3-8 м/с, днем западный и северо-западный 7-12 м/с.
Температура ночью -22,-27°, в южной половине области при прояснениях -32,-37°; днем -13,-18°, в северных районах местами -3,-8°, - сообщает Северное УГМС.
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