Юные новодвинцы выступили на первенстве России по танцевальному спорту Фото пресс-службы администрации Новодвинска В подмосковной Лобне стартовал первый Блок Чемпионатов и Первенств России. Новодвинская пара Андрея Чигридова и Кристины Вершовой достойно представили не только свой город, но и Архангельскую область. В категории Дети-1 по 6 танцам, наши танцоры заняли высшую ступень пьедестала почёта, обойдя в финале 4 столичные пары, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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