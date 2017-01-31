В Северодвинске стартовал пятнадцатый по счёту месячник борьбы против рака

4 февраля, в Международный день борьбы с раком, в реабилитационном центре «Островок надежды» прошёл День открытых дверей.

Участники встречи занимались оздоровительной физкультурой, учились в школе здорового образа жизни (ЗОЖ) и школе женского здоровья под руководством инструктора кабинета профилактики поликлиники № 3 Нины Митенёвой. Затем они смогли задать вопросы специалистам, связанные со здоровьем и профилактикой заболеваний.15 февраля будет отмечаться Международный день детей больных раком.

По традиции в этот день проходят научные и медицинские конференции и семинары на мировых и российских площадках, где заслушиваются тематические доклады о причинах болезни и современных методах её лечения. Практикующие специалисты делятся своим опытом и достижениями в борьбе с этим детским недугом.

Общественные организации разрабатывают новые благотворительные проекты. Больницы и центры, где малышам и подросткам оказываются медикаментозное лечение и восстановление, посещают волонтёры, артисты цирка и эстрады.

Также очень важны и сборы денежных средств, которые идут на закупку дорогостоящих лекарств и препаратов, на уникальные операции, осуществляемые в клиниках за рубежом.

26 февраля Архангельской регионально общественной благотворительной организации «Триединство» исполнится 19 лет с начала официальной деятельности. В связи с этим в 14.00 в реабилитационном центре «Островок надежды» пройдёт праздничное мероприятие «Я - победитель!».