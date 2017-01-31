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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/06/48975.html

Общество

В школах Поморья отменяют занятия из-за морозов

В школах Поморья отменяют занятия из-за морозов
В большинстве районов Архангельской области установилась морозная погода, температура воздуха понизилась до -25°С.

При температуре воздуха ниже -25° освобождаются от занятий ученики начальных классов,  при температуре ниже 30°С от уроков освобождают школьников с пятого по девятый классы. Старшеклассники имеют право пропустить занятия при температуре ниже -35°С.

Руководство каждой школы самостоятельно принимает решение об отмене занятий.  Если занятия отменены, а ученик всё же пришёл, то обратно домой его отправлять не будут — уроки пройдут в рамках запланированной программы, - сообщает министерство образования и науки Архангельской области.

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