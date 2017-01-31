В школах Поморья отменяют занятия из-за морозов

В большинстве районов Архангельской области установилась морозная погода, температура воздуха понизилась до -25°С.

При температуре воздуха ниже -25° освобождаются от занятий ученики начальных классов, при температуре ниже 30°С от уроков освобождают школьников с пятого по девятый классы. Старшеклассники имеют право пропустить занятия при температуре ниже -35°С.

Руководство каждой школы самостоятельно принимает решение об отмене занятий. Если занятия отменены, а ученик всё же пришёл, то обратно домой его отправлять не будут — уроки пройдут в рамках запланированной программы, - сообщает министерство образования и науки Архангельской области.