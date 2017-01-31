Архангелогородцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Север Православный»

Архангельская епархия и Северный Арктический федеральный университет организуют фотоконкурс «Север Православный». Он проводится с 1 февраля по 1 мая.

Жюри рассмотрит работы на темы: «Православный взгляд», «Моя малая родина», «Необычное в обычном». Свои авторские цветные и черно-белые фотографии могут представить люди всех возрастов в печатном виде (формат 25х30 см (А4) без рамки) и на диске (формат JPEG, 1050х900 пикселей). От каждого участника принимаются не более трех фотоснимков в каждую номинацию.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля 2017 года по адресу: 163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 17 (главный учебный корпус), каб. 1122, университетский творческий центр или по е-mail:m.mahina@narfu.ru, o.sorokina@narfu.ru. Контактный телефон: 8(8182) 21-61-44 (университетский творческий центр), сообщает пресс-служба Архангельской епархии.