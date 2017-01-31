Температура ночью -23,-28°, местами -33,-38°; днем -18,-23°, местами до -28°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
Более 1,6 млрд. инвестируют Pulp Mill Holding в новый завод
Житель Приморского района получил штраф за выращивание конопли на даче
Дополнительные средства из бюджета Архангельской области направят на борьбу со снегом
В баре Северодвинска наряд Росгвардии задержал воровку
|
Понедельник, 6 февраля, 18:21
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/06/48966.html
|
6 февраля в Поморье температура воздуха опустится до -38°
Переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный и северный 4-9 м/с; в северных районах ночью переменный 0-5 м/с, днем западный и юго-западный 4-9 м/с.
Температура ночью -23,-28°, местами -33,-38°; днем -18,-23°, местами до -28°, - сообщает Северное УГМС.
|
Главное
Минсельхоз снова обезглавлен. Фермеры просят губернатора прислушатьсяСегодня 14:51
Игорь Орлов не попал в черный список губернаторовСегодня 11:56
В Поморье ищут двух потерявшихся рыбаков Сегодня 10:53
Ленинградский проспект из-за "водной" аварии не перекроютВчера 16:58
На Ленинградском проспекте утечка воды, автотранспорту предлагают ехать в объездВчера 13:40
Общество
В Архангельске начнут травить крысСегодня 14:07
Юные новодвинцы выступили на первенстве России по танцевальному спортуСегодня 13:25
В Северодвинске стартовал пятнадцатый по счёту месячник борьбы против ракаСегодня 13:15
В школах Поморья отменяют занятия из-за морозовСегодня 12:07
Архангелогородцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Север Православный»Сегодня 08:55
В Архангельске начнут травить крыс
Юные новодвинцы выступили на первенстве России по танцевальному спорту
В Северодвинске стартовал пятнадцатый по счёту месячник борьбы против рака
В школах Поморья отменяют занятия из-за морозов
Архангелогородцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Север Православный»
Более 1,6 млрд. инвестируют Pulp Mill Holding в новый завод
Дополнительные средства из бюджета Архангельской области направят на борьбу со снегом
GR-директор АЦБК включена в состав комиссии Рослесхоза
В Год экологии АЦБК намерен впервые в России реализовать инновационный проект по добыче свалочного газа
Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии
Минсельхоз снова обезглавлен. Фермеры просят губернатора прислушаться
Игорь Орлов не попал в черный список губернаторов
Ступенька в карьере или почетная ссылка? "Стратегического зама" Гришкова переводят в Москву
Житель Приморского района получил штраф за выращивание конопли на даче
В баре Северодвинска наряд Росгвардии задержал воровку
Ленинградский проспект в Архангельске перекроют на четыре дня
В Плесецком районе осужденному пытались передать наркотики, спрятав их в репчатый лук
В Котласе мужчины без определенного места жительства похитили шампанское
В Архангельске начали регистрировать участников гонки «Лыжня России»
Дмитрий Савельев и Янис Бефус – серебряные призеры чемпионата мира
В Северодвинске прошло первенство области по вольной борьбе
В Архангельске прошли соревнования "Лёд надежды нашей"
4 февраля в Новодвинске пройдёт лыжная гонка, посвященная памяти Павла Паршина
В Архангельске выступит пианист из Нижнего Новгорода
Архангелогородцы примут участие в конкурсе "Таланты Поморья"
В столице Поморья пройдёт необыкновенный концерт «День Домового»
В Архангельске откроется выставка, посвящённая рекам Поморья
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru