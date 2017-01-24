80 лучших людей Архангельской области: Георгий Орлов

Архангельская область славится своей медицинской школой. И особенно преуспела хирургия, которая в середине ХХ века вывела в первые ряды многих талантливых врачей. Но самым выдающимся был, безусловно, Георгий Орлов – профессор европейского уровня, первооткрыватель нескольких направлений.

«Храм. Тут, в операционной, - храм. Именно здесь свершается Великое Таинство – Операция. Хирурги – служители операционной в ритуальной одежде, закрывающей их до пят. Все в храме делают молча, сосредоточенно, и хотя за масками на лицах не видно выражения, чувствуется царящее здесь напряжение и единомыслие, серьезность». Это отрывок из рассказа «Рана», который создал не писатель или беллетрист. Его автор - Георгий Андреевич Орлов, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, многолетний заведующий кафедрой общей хирургии Архангельского государственного медицинского института, действительный член Международного хирургического общества. Если сказать точнее – врач и ученый от Бога.

Георгий Орлов уже в 35 лет был доктором наук и профессором АГМИ, а через 10-15 лет его имя гремело по всему Советскому Союзу. Про него вспоминают как про реформатора хирургии. Он первым в Архангельской области провел операции на сердце, легких и пищеводе. Одним из первых в СССР стал выполнять эндоскопические исследования брюшной полости. Основоположник сердечной и торакальной хирургии, анестезиологической службы на Севере.

Однако основным направлением научного творчества профессора Орлова, которому он посвятил большую часть своей жизни, стали проблемы профессиональной и краевой патологии на Севере у рыбаков, зверобоев и рабочих рыбной и лесоперерабатывающей промышленности. В этом аспекте были изучены вопросы острой локальной холодовой травмы.

О широте и разносторонности его научных взглядов можно судить по специальностям его учеников-диссертантов. Среди них – хирурги, физиологи, рентгенологи, анатомы, анестезиологи, стоматологи, гинеколог, педиатры, онколог, физик, терапевты.

Ученик Орлова заслуженный врач России Виктор Рехачев рассказывал о нем как о незаурядном человеке, очень сложном и даже подчас резком в общении. Но такова особенность профессии хирурга – она в сосредоточении на болезни, когда отвлекаться нельзя, когда все мысли и чувства объединены целью спасения пациента. Георгий Орлов жертвовал многим, даже своей личной жизнью. В годы войны он потерял свою супругу и больше уже не женился. Всю свою жизнь он посвятил хирургии, и потерял веру в будущее, когда из-за тяжелой болезни не мог больше оперировать.

Незадолго до кончины Георгий Андреевич написал раздирающие до боли строки: «Никогда – очень страшное слово и понятие. Никогда – это полная безнадежность… Никогда не будет перед глазами раны живой ткани, не будет болезни, которую надо победить в трудном и красивом единоборстве… Никогда этой схватки больше не будет. Никогда! Никогда не будут в руке такие послушные, красивые и нежные инструменты. Теперь ты перестал быть хирургом, и никогда не коснутся твои руки живого человеческого тела на операционном столе. Не скажут теперь тебе никогда «Спасибо!» счастливые люди, избавленные от недуга, - никогда…»

Георгий Андреевич Орлов скончался в 1986 году. В память о нем в СГМУ есть памятный стенд и аудитория, в Архангельске проводятся «Орловские чтения». А на фасаде Северного медицинского центра имени Семашко, где он оперировал несколько десятилетий, установлена мемориальная доска.

Труд хирурга – как подвиг. И сегодня сотни учеников профессора Орлова, а также ученики учеников, продолжают великое дело корифея и реформатора. Лежа на операционном столе, ты понимаешь, что твоя жизнь находится в этих сильных и красивых руках, которые каким-то чудом могут убрать боль и рану, вернуть к жизни, пусть даже сокращая собственную…