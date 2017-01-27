В Архангельске наградили победителей соревнований "Человеческий фактор"

3 февраля в региональном управлении МЧС состоялось награждение победителей I этапа Всероссийских соревнований «Человеческий фактор».

- Соревнования «Человеческий фактор» направлены на формирование умений и навыков в области оказания первой помощи и психологической поддержки у молодежи, проходят под эгидой Российского Союза спасателей, - рассказала психолог Главного управления МЧС России по Архангельской области Юлия Соболева. - О своём участии в соревнованиях заявили три команды: две от Высшей школы психологии и педагогического образования и одна команда от Архангельского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей САФУ, всего 9 человек.

Первый этап соревнований проходил в форме тестирования. 60 вопросов, в которых нужно было выбрать один из нескольких вариантов ответов, разделены на две равные группы: на знания в области оказания первой помощи и психологической поддержки. На ответы отводилось 60 минут.

В состав судейской комиссии Главного управления вошли заместитель начальника Главного управления по ГПС Александр Гущин, а также специалисты-психологи и начальник медицинской службы Главного управления, психолог Архангельской областной службы спасения, председатель АРО ООО «Россоюзспас» Анна Тарбаева.

Максим Аспедников, командир добровольной дружины студенческого спасательного отряда «Помор-Спас» Северного (Арктического) Федерального университета имени М.В.Ломоносова, и студентка 5 курса факультета психологии С(А)ФУ Юлия Горбаненко рассказали о том, как проходили испытания:

- Темы вопросов касались оказания первой помощи и психологической помощи, в виде тестов. Очень интересные вопросы, конкурс заставляет повторить вопросы оказания первой помощи, ведь происшествия в нашей жизни происходят довольно часто, а профессиональная помощь не везде может быть оказана быстро. Поэтому популяризировать первую помощь необходимо. Подготовленный человек, оказавшийся рядом с местом происшествия, будет способен её оказать.

Сегодня победители и призеры первого этапа получили заслуженные награды, которые им вручил заместитель начальника Главного управления по ГПС Александр Гущин.

Первое место заняла команда «Помор-Спас» от института безопасности Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. На втором месте - «Психологини» (высшая школа психологии и педагогического образования). «Бронза» - у «Открытого гештальта» (высшая школа психологии и педагогического образования).

Команды, занявшие 1 и 2 места , будут бороться за победу на втором этапе соревнований, который будет проводиться в марте на базе Северо-Западного регионального центра МЧС России в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.