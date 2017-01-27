Новости дня

Ленинградский проспект из-за "водной" аварии не перекроют

Двое мужчин погибли в ДТП в Архангельске

На Ленинградском проспекте утечка воды, автотранспорту предлагают ехать в объезд

В Вельском районе сгорело два дома

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 5 февраля, 19:53

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/04/48959.html

Общество

В Архангельске наградили победителей соревнований "Человеческий фактор"

В Архангельске наградили победителей соревнований "Человеческий фактор"
Фото из архива пресс-службы регионального управления МЧС
3 февраля в региональном управлении МЧС состоялось награждение победителей I этапа Всероссийских соревнований «Человеческий фактор».

- Соревнования «Человеческий фактор» направлены на формирование умений и навыков в области оказания первой помощи и психологической поддержки у молодежи, проходят под эгидой Российского Союза спасателей, - рассказала психолог Главного управления МЧС России по Архангельской области Юлия Соболева. - О своём участии в соревнованиях заявили три команды: две от Высшей школы психологии и педагогического образования и одна команда от Архангельского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей САФУ, всего 9 человек.

Первый этап соревнований проходил в форме тестирования. 60 вопросов, в которых нужно было выбрать один из нескольких вариантов ответов, разделены на две равные группы: на знания в области оказания первой помощи и психологической поддержки. На ответы отводилось 60 минут.

В состав судейской комиссии Главного управления вошли заместитель начальника Главного управления по ГПС Александр Гущин, а также специалисты-психологи и начальник медицинской службы Главного управления, психолог Архангельской областной службы спасения, председатель АРО ООО «Россоюзспас» Анна Тарбаева.

Максим Аспедников, командир добровольной дружины студенческого спасательного отряда «Помор-Спас» Северного (Арктического) Федерального университета имени М.В.Ломоносова, и студентка 5 курса факультета психологии С(А)ФУ Юлия Горбаненко рассказали о том, как проходили испытания:

- Темы вопросов касались оказания первой помощи и  психологической помощи, в виде тестов. Очень интересные вопросы, конкурс заставляет повторить вопросы оказания первой помощи, ведь происшествия в нашей жизни происходят довольно часто, а профессиональная помощь не везде может быть оказана быстро. Поэтому популяризировать первую помощь необходимо. Подготовленный человек, оказавшийся рядом с местом происшествия, будет способен её оказать.

Сегодня победители и призеры первого этапа получили заслуженные награды, которые им вручил заместитель начальника Главного управления по ГПС Александр Гущин.
Первое место заняла команда «Помор-Спас» от института безопасности Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. На втором месте - «Психологини» (высшая школа психологии и педагогического образования). «Бронза» - у «Открытого гештальта» (высшая школа психологии и педагогического образования). 

Команды, занявшие 1 и 2 места , будут бороться за победу на втором этапе соревнований, который будет проводиться в марте на базе Северо-Западного регионального центра МЧС России в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

Вчера 18:49

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Ленинградский проспект из-за "водной" аварии не перекроютСегодня 16:58
1 комментарий

На Ленинградском проспекте утечка воды, автотранспорту предлагают ехать в объездСегодня 13:40

80 лучших людей Архангельской области: Георгий ОрловСегодня 10:43
1 комментарий

В Северодвинске в квартире произошел взрыв газаВчера 18:25

В Северодвинске школы продолжают закрывать на карантин в связи с гриппом и ОРВИВчера 07:21

Реклама
Общество

80 лучших людей Архангельской области: Георгий ОрловСегодня 10:43
1 комментарий

В Поморье пройдёт патриотическая акция "Молодёжный десант"Вчера 07:37

В Северодвинске школы продолжают закрывать на карантин в связи с гриппом и ОРВИВчера 07:21

4 февраля в Поморье температура воздуха опустится до -23°Вчера 07:04

Архангелогородцы приняли участие в акции "Игорь Орлов, дайте пять"Позавчера 18:00

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В Архангельске из-за снегопадов образовался своеобразный коллапс во дворах и на тротуарах. Как вы считаете, кто в ответе за уборку снега?
Результаты
Новости рубрик

80 лучших людей Архангельской области: Георгий Орлов

В Поморье пройдёт патриотическая акция "Молодёжный десант"

В Северодвинске школы продолжают закрывать на карантин в связи с гриппом и ОРВИ

4 февраля в Поморье температура воздуха опустится до -23°

GR-директор АЦБК включена в состав комиссии Рослесхоза

В Год экологии АЦБК намерен впервые в России реализовать инновационный проект по добыче свалочного газа

Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии

Молодежь Новодвинска сыграла в "Прогресс"

В Архангельске покажут фильм о восхождении к успеху Владимира Крупчака

Игорь Орлов: портрет на фоне

Ступенька в карьере или почетная ссылка? "Стратегического зама" Гришкова переводят в Москву

На место Николая Евменова появились претенденты

Прокуратура требует приостановить полномочия запятнавшего себя депутата Савкина

Архангельск: отставки и назначения января

Ленинградский проспект из-за "водной" аварии не перекроют

Двое мужчин погибли в ДТП в Архангельске

На Ленинградском проспекте утечка воды, автотранспорту предлагают ехать в объезд

В Вельском районе сгорело два дома

В округе Варавино-Фактория раскрыли крупную денежную кражу

4 февраля в Новодвинске пройдёт лыжная гонка, посвященная памяти Павла Паршина

В Красноборском районе пройдёт "Охотничий биатлон"

В первый день соревнований по парусному спорту в Архангельске гонки отменили из-за отсутствия ветра

Шесть игроков «Водника» выбыли из борьбы за медали чемпионата мира

Биатлонист Поморья Илья Чирков занял второе место на первенстве СЗФО

В Архангельске выступит пианист из Нижнего Новгорода

Архангелогородцы примут участие в конкурсе "Таланты Поморья"

В столице Поморья пройдёт необыкновенный концерт «День Домового»

В Архангельске откроется выставка, посвящённая рекам Поморья

Вероника Яничек: скрещения театров Архангельска не будет
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru