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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/04/48954.html

Общество

В Поморье пройдёт патриотическая акция "Молодёжный десант"

В Поморье пройдёт патриотическая акция "Молодёжный десант"
Фото пресс-службы правительства области
10 февраля в 12:00 на площади у главного корпуса САФУ состоится торжественная церемония открытия этой патриотической акции. В ней примут участие три отряда, в составе которых студенты Архангельской, Вологодской, Воронежской областей и Санкт-Петербурга.

64 человека в течение 10 дней посетят более 30 населенных пунктов Приморского, Онежского, Вилегодского, Устьянского районов и МО «Северодвинск».

Акция «Полярный десант» проводится на территории Архангельской области с 2014 года. По традиции в программу включены профориентационные встречи, мастер-классы, интерактивные занятия по здоровому образу жизни и истории Архангельской области для учащихся школ, а также спортивные соревнования и концерт для местных жителей.
Одним из важных направлений акции является оказание помощи ветеранам войны, труда, пенсионерам, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В этом году также запускается три новых направления: юридические консультации для населения, «Школа здоровья» и семинары для молодёжи по подготовке социально ориентированных проектов. Каждый день отряды будут работать в новом населённом пункте. Добровольцы вернутся в Архангельск 20 февраля, сообщает Штаб молодежных трудовых отрядов Архангельской области.

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