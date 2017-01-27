Новости дня

В Поморье пройдёт патриотическая акция "Молодёжный десант"

4 февраля в Новодвинске пройдёт лыжная гонка, посвященная памяти Павла Паршина

В Северодвинске школы продолжают закрывать на карантин в связи с гриппом и ОРВИ

В Каргопольском районе в результате столкновения "КАМАЗа" с "легковушкой" погибли четыре человека

Мобильная версия 16+

Суббота, 4 февраля, 08:30

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/04/48950.html

Общество

4 февраля в Поморье температура воздуха опустится до -23°

4 февраля в Поморье температура воздуха опустится до -23°
Облачная с прояснениями погода. Местами снег, ночью и утром туман. Ветер южный и юго-западный, днем в северных районах северо-восточный 3-8 м/с.

Температура ночью -8,-13°, при прояснениях -18,-23°; днем -6,-11°, на юго-востоке области -10,-15°, - сообщает Северное УГМс.

Сегодня 07:04

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В столице Поморья хулиганы облили краской памятник ЛенинуВчера 15:31
2 комментария

Игорь Орлов: портрет на фонеВчера 11:52
14 комментариев

В Архангельской области оглашен еще один приговор садоводу-убийце Бушуеву Вчера 11:10

Два гола Яниса Бефуса не спасли россиян от поражения Позавчера 15:08
1 комментарий

Вероника Яничек: скрещения театров Архангельска не будетПозавчера 12:49

Реклама
Общество

В Поморье пройдёт патриотическая акция "Молодёжный десант"Сегодня 07:37

В Северодвинске школы продолжают закрывать на карантин в связи с гриппом и ОРВИСегодня 07:21

Архангелогородцы приняли участие в акции "Игорь Орлов, дайте пять"Вчера 18:00

Школьникам Архангельска помогут спокойно пережить экзаменыВчера 15:04
1 комментарий

Деревня Кимжа Мезенского района войдёт в Ассоциацию самых красивых деревень РоссииВчера 14:15

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В Архангельске из-за снегопадов образовался своеобразный коллапс во дворах и на тротуарах. Как вы считаете, кто в ответе за уборку снега?
Результаты
Новости рубрик

В Поморье пройдёт патриотическая акция "Молодёжный десант"

В Северодвинске школы продолжают закрывать на карантин в связи с гриппом и ОРВИ

Архангелогородцы приняли участие в акции "Игорь Орлов, дайте пять"

Школьникам Архангельска помогут спокойно пережить экзамены

GR-директор АЦБК включена в состав комиссии Рослесхоза

В Год экологии АЦБК намерен впервые в России реализовать инновационный проект по добыче свалочного газа

Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии

Молодежь Новодвинска сыграла в "Прогресс"

В Архангельске покажут фильм о восхождении к успеху Владимира Крупчака

Игорь Орлов: портрет на фоне

Ступенька в карьере или почетная ссылка? "Стратегического зама" Гришкова переводят в Москву

На место Николая Евменова появились претенденты

Прокуратура требует приостановить полномочия запятнавшего себя депутата Савкина

Архангельск: отставки и назначения января

В Каргопольском районе в результате столкновения "КАМАЗа" с "легковушкой" погибли четыре человека

В Архангельске владелец кафе заплатит 50 тысяч за продажу алкоголя несовершеннолетнему

В столице Поморья хулиганы облили краской памятник Ленину

В Коноше за ночь произошло два пожара

Пьяный житель Северодвинска попытался избить полицейского

4 февраля в Новодвинске пройдёт лыжная гонка, посвященная памяти Павла Паршина

В Красноборском районе пройдёт "Охотничий биатлон"

В первый день соревнований по парусному спорту в Архангельске гонки отменили из-за отсутствия ветра

Шесть игроков «Водника» выбыли из борьбы за медали чемпионата мира

Биатлонист Поморья Илья Чирков занял второе место на первенстве СЗФО

Архангелогородцы примут участие в конкурсе "Таланты Поморья"

В столице Поморья пройдёт необыкновенный концерт «День Домового»

В Архангельске откроется выставка, посвящённая рекам Поморья

Вероника Яничек: скрещения театров Архангельска не будет

В Северодвинске откроются "Лики России"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru