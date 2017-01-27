Акцию уже поддержали глава Приморского района Валентина Рудкина, директор КРАО Алексей Ковалев, глава муниципального образования «Талажское» Андрей Рыженков и активная молодежь, - сообщает пресс-служба КРАО.
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Суббота, 4 февраля, 08:30
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/03/48949.html
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Архангелогородцы приняли участие в акции "Игорь Орлов, дайте пять"
Таким образом пользователи соцсетей отмечают пять лет с Игорем Орловым. Желающим принять участие во флеш-мобе предлагают выложить в интернет селфи с хештегом #мойгубернаторОрлов, #командаОрлова.
Акцию уже поддержали глава Приморского района Валентина Рудкина, директор КРАО Алексей Ковалев, глава муниципального образования «Талажское» Андрей Рыженков и активная молодежь, - сообщает пресс-служба КРАО.
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