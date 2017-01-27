Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1,5 часа. Продолжительность программы 4 занятия.
Запись на сайте leda29.ru, информация по телефону 28-67-97, - сообщает пресс-служба городской администрации.
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Пятница, 3 февраля, 19:05
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/03/48943.html
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Школьникам Архангельска помогут спокойно пережить экзамены
В центре «Леда» начинаются занятия «К экзаменам готов!». В результате прохождения программы подростки: освоят способы релаксации и снятия эмоционального и физического напряжения, повысят уровень сопротивляемости стрессу и овладеют приемами волевой мобилизации и эффективного усвоения материала.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1,5 часа. Продолжительность программы 4 занятия.
Запись на сайте leda29.ru, информация по телефону 28-67-97, - сообщает пресс-служба городской администрации.
|
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