Деревня Кимжа Мезенского района войдёт в Ассоциацию самых красивых деревень России

19 февраля состоится инаугурация деревни Кимжи Мезенского района в Ассоциацию самых красивых деревень России.

Программа инаугурации Кимжи включает Х областные соревнования по конному спорту на лошадях мезенской породы, а также круглый стол «Благоустройство деревенской инфраструктуры и домов, работа с местным населением». Эти мероприятия пройдут 20 февраля.

Далее начнётся экспертиза деревень-кандидатов Мезенского и Лешуконского районов Архангельской области для включения в Ассоциацию самых красивых деревень России. Эксперты посетят Большую Нисогору, Селище, Палащелье, Белощелье, Заозерье, Лампожню, Кильце, Погорелец и другие населенные пункты.

Напомним, Ассоциация «Самые красивые деревни России» объединяет сельские населенные пункты, обладающие исключительным культурным и природным наследием.

В настоящее время в мире функционируют более 20 национальных ассоциаций во Франции, Германии, Италии, Испании, Японии, Канаде, старейшие из которых объединены в Федерацию самых красивых деревень Земли, сообщает министерство культуры Архангельской области.