Молодые рабочие Архангельска посоревнуются в профессионализме

С 13 по 18 февраля на Судоремонтном заводе «Красная кузница» пройдет конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих.

Работники предприятия в возрасте до 35 лет будут бороться за звание победителя по семи специальностям: электросварщик, судосборщик, слесарь, токарь, маляр, плотник, электрик. Первый день конкурса будет посвящен теории, второй – демонстрации практических навыков.

Награды найдут своих обладателей на мероприятии, подобных которому Архангельск не помнит давно. «Красная кузница» намеревается стать родоначальником новой традиции: в марте состоится Бал рабочей молодежи, к которому на заводе уже полным ходом идет подготовка, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.