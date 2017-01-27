Температура ночью -15,-20°, прояснениях -22,-27°; днем -8,-13°, на юго-востоке -13,-18°, - сообщает Северное УГМС.
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Пятница, 3 февраля, 12:44
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/03/48929.html
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3 февраля в Поморье ожидается небольшой снег и туман
Переменная облачность. Местами небольшой снег, ночью и утром туман. Ветер переменный 0-5 м/с, в северо-западной половине области южный и юго-восточный 6-11 м/с.
Температура ночью -15,-20°, прояснениях -22,-27°; днем -8,-13°, на юго-востоке -13,-18°, - сообщает Северное УГМС.
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