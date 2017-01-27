Опубликована деловая программа форума «Арктика – территория диалога»

Программа форума предполагает свыше 40 мероприятий, в том числе проведение 32 тематических сессий и дискуссий, 2 пленарных заседаний и расширенного заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

IV Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» откроет пленарное заседание «Арктика – территория для жизни», посвящённое вопросам конструктивного сотрудничества приарктических государств. Участники пленарного заседания «Человек в Арктике», которое состоится 30 марта при участии Владимира Путина, обсудят приоритеты России в реализации арктических проектов.

Тематический блок «Человеческий капитал» включает дискуссии по темам успешной реализации проектов в сфере кадрового обеспечения региона, формирования системы комплексной медицинской помощи и применению передовых медицинских технологий в Арктике, а также развития туристического потенциала арктической зоны.

Механизмы повышения инвестиционной привлекательности Арктической зоны обсудят в рамках блока «Устойчивое развитие Арктики». Здесь же будут затронуты темы корпоративной экологической ответственности, развития транспортной инфраструктуры и привлечения инвестиций в промышленные проекты.

Дискуссии блока «Наука и технологии» коснутся внедрения инновационных технологий для обеспечения высокого уровня жизни коренного населения, а также механизмов освоения природных ресурсов и обеспечения энергоснабжения арктических регионов.

На полях форума также запланированы: Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», Форум арктических муниципалитетов, Арктический бизнес-форум, - сообщает пресс-служба правительства области.