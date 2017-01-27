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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/02/48920.html

Общество

Архангельские школьники станут участниками третьего сезона олимпиады «Наследники Ломоносова»

Архангельские школьники станут участниками третьего сезона олимпиады «Наследники Ломоносова»
Среди 33 учеников десятых классов школ Архангельской области, которые примут участие в съёмках III сезона региональной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова», 7 школьников из столицы Поморья.

Отборочный тур состоялся в середине января, в нём приняли участие представители большинства муниципальных образований Поморья. Желающие стать «Наследниками Ломоносова» писали эссе, по результатам которого и был сформирован окончательный состав участников нового сезона.

Кстати, самое большое число баллов по итогам написания эссе заняла школьница из Архангельска – Анастасия Матвеева из школы № 59. Вместе с ней основными игроками III сезона региональной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова» станут также ученица Архангельского государственного лицея имени М.В. Ломоносова Мария Магунова, Андрей Зобов из школы № 59, Алина Зашихина и Арина Галицына из гимназии № 6, Дарья Родина из школы № 23. В качестве запасного игрока в игре примет участие Ксения Шайтанова из гимназии № 21.

Победители получат право участия в известном проекте Первого канала «Умницы и умники», главный приз которого – возможность стать студентом МГИМО МИД России без экзаменов.

Съёмки нового сезона «Наследников Ломоносова» намечены на середину марта, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Вчера 12:32

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Комментарии
Житель города, вчера 13:30

Какие молодцы!
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