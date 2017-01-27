Архангельские школьники станут участниками третьего сезона олимпиады «Наследники Ломоносова»

Среди 33 учеников десятых классов школ Архангельской области, которые примут участие в съёмках III сезона региональной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова», 7 школьников из столицы Поморья.

Отборочный тур состоялся в середине января, в нём приняли участие представители большинства муниципальных образований Поморья. Желающие стать «Наследниками Ломоносова» писали эссе, по результатам которого и был сформирован окончательный состав участников нового сезона.

Кстати, самое большое число баллов по итогам написания эссе заняла школьница из Архангельска – Анастасия Матвеева из школы № 59. Вместе с ней основными игроками III сезона региональной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова» станут также ученица Архангельского государственного лицея имени М.В. Ломоносова Мария Магунова, Андрей Зобов из школы № 59, Алина Зашихина и Арина Галицына из гимназии № 6, Дарья Родина из школы № 23. В качестве запасного игрока в игре примет участие Ксения Шайтанова из гимназии № 21.

Победители получат право участия в известном проекте Первого канала «Умницы и умники», главный приз которого – возможность стать студентом МГИМО МИД России без экзаменов.

Съёмки нового сезона «Наследников Ломоносова» намечены на середину марта, - сообщает пресс-служба городской администрации.