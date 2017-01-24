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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/02/48912.html

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80 лучших людей Архангельской области: Василий Нечаевский

80 лучших людей Архангельской области: Василий Нечаевский
«Двина-Информ» продолжает авторский проект к 80-летию нашего региона. Наши герои – это не только жители Архангельска, но и районов области. Василием Нечаевским гордится Вельский район, во многом благодаря ему сельское хозяйство стало передовым.

Сегодня мы хорошо знаем продукцию Вельских производителей. Казалось бы, так было всегда – овощи, молоко, птица, бекон, колбаса. Но в тяжелые послевоенные годы аграрии героическими усилиями восстанавливали то, что было уничтожено войной. Один из тех, кто стал созидателем, - Василий Васильевич Нечаевский. Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Вельска, многолетний директор прославленного совхоза «Вельский».

А до совхоза было крестьянское детство, работа шофером на электростанции и война. За ратные подвиги Василий Нечаевский был награжден самой почетной наградой воина – медалью «За отвагу». Эту медаль бойцы ценили даже выше, чем любой орден. Победу наш герой встретил в Берлине, а потом еще целых шесть лет служил в вооруженных силах. После демобилизации вернулся в Вельский район и вырос здесь до главы горисполкома, а по нынешним меркам – мэра города. Очевидцы вспоминают: его и боялись, и уважали. Много труда было вложено, чтобы улицы города зазеленели, а в центре появился сквер, в котором весной зацвели яблони, заблагоухали цветы. Вот тогда- то в области заговорили о самом чистом и зеленом городе Вельске.

Но с этой должности Нечаевский ушел на более важный и ответственный участок – укреплять сельское хозяйство. За 13 лет его директорства совхоз «Вельский» стал очагом высокой культуры животноводства. Со всей Архангельской области сюда приезжали перенимать опыт. Только за 10 лет были построены 12 скотных дворов, бетонные силосные траншеи, зернотоки и зернохранилища, тепличные городки, благоустроенный теплый гараж на 40 автомашин, утепленные пункты обслуживания техники и многое другое. Рядом с животноводческими комплексами возводились целые поселки для животноводов.

Совхоз «Вельский» был одним из немногих в области семеноводческих хозяйств и хозяйств - поставщиков племенного молодняка холмогорской породы. Благодаря построенным пленочным теплицам город стал получать сначала свежие огурцы, а затем и помидоры.

Про Василия Нечаевского с благодарностью вспоминают – хозяин. Он любил свою землю, и делал все, чтобы родной Вельский район звучал не только в Архангельской области, но и в стране.

В 1966 году труд директора совхоза-передовика был отмечен орденом Ленина, а в 1971 году ему присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.

К сожалению, Василий Васильевич рано ушел из жизни, в 1977 году, перешагнув 55-летие. В память о нем названа улица в Вельске, а на доме по улице Нечаевского в 2010 году была установлена мемориальная доска.

Сегодня Вельск называют «южной столицей Архангельской области». Город, несмотря на свою провинциальность, утопает в зелени, тут особый северный колорит. Бывая здесь, слышал такое мнение: подобных Нечаевскому руководителей больше не было. И даже сейчас, спустя 40 лет после его смерти, агрофирма «Вельская» - преемница знаменитого совхоза, продолжает оставаться сильным и стабильным предприятием. Во многом благодаря труду его легендарного руководителя Василия Васильевича Нечаевского. 

Алексей Морозов, Сегодня 10:33

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