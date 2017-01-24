Температура воздуха -9,-14°, ночью и утром при прояснениях -16,-21°, - сообщает Северное УГМС.
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2 февраля в Архангельской области ожидается небольшой снег и туман
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Четверг, 2 февраля, 09:22
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/02/48905.html
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2 февраля в Архангельской области ожидается небольшой снег и туман
Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, утром туман. Ветер северо-западный и западный 4-9 м/с, ночью местами порывы 12-14 м/с.
Температура воздуха -9,-14°, ночью и утром при прояснениях -16,-21°, - сообщает Северное УГМС.
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