В Северодвинске начался прием заявлений в первый класс

1 февраля начался приём заявлений в первый класс на 2017-2018 учебный год от родителей будущих первоклассников, проживающих на закрепленной территории.

В сентябре 2017 года за парты сядут 2 192 первоклассника, что на 109 учеников больше чем в прошлом году.

Завершится приём заявлений «по прописке» 30 июня этого года.

Для родителей, которые планируют отдать своего ребёнка не в закреплённую по их месту проживания школу, приём заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Общеобразовательные организации, закончившие приём в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, могут осуществлять приём детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.