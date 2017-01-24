В Архангельске прошла военно-историческая игра «Сталинградская битва»

31 января в региональном центре патриотического воспитания состоялась вторая в этом году военно-историческая игра «Сталинградская битва», посвященная военным действиям этого периода Великой Отечественной войны.

Участие в игре приняли 13 команд из 11 образовательных учреждений Архангельска. Всего 109 человек. В качестве судей на этапах выступили представители добровольного студенческого военно-патриотического отряда «Легион» САФУ им. М. В. Ломоносова и группы «Следопыт». Командам необходимо было преодолеть семь этапов. Это разборка-сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, сбор бойца в поход, проверка исторических знаний и другое.

Директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх отметил: «Одна из главных задач подобных мероприятий – напомнить молодому поколению о подвигах их прадедов, воссоздать детали и маршруты великих сражений и привить глубокое уважение к истории нашей страны. Ведь изучать историю можно по-разному: читая книги, слушая лекции, просматривая фильмы, а также участвуя в подобных исторических играх».

В итоге места распределились следующим образом:

- 1 место с результатом 43 балла заняла команда «Ковчег» школы № 43 (Архангельск);

- 2 место с результатом 40,5 баллов заняла команда «Искра» школы № 20 (Архангельск);

- 3 место с результатом 40 баллов заняла команда «Дети 21 века»» школы № 2 (Архангельск).

Добавим, что в рамках игры состоялась встреча с ветераном, жительницей Сталинграда периода боев в годы Великой Отечественной войны Валентиной Васильевной Котельниковой. Также был организован просмотр небольшого фильма об исторических фактах битвы за Сталинград. Материал фильма был использован в вопросах игры.