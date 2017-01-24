Новости дня

Мероприятия фестиваля "Сметанинские встречи" начнутся уже в феврале

В Северодвинске откроется андеграундная выставка

Лыжники Поморья завоевали первое место на чемпионате СЗФО

В Новодвинске неизвестные устроили пожар в пятиэтажке

Мобильная версия 16+

Среда, 1 февраля, 15:59

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/01/48898.html

Общество

В Архангельске прошла военно-историческая игра «Сталинградская битва»

В Архангельске прошла военно-историческая игра «Сталинградская битва»
Фото предоставила Анна Резвая
31 января в региональном центре патриотического воспитания состоялась вторая в этом году военно-историческая игра «Сталинградская битва», посвященная военным действиям этого периода Великой Отечественной войны.

Участие в игре приняли 13 команд из 11 образовательных учреждений Архангельска. Всего 109 человек. В качестве судей на этапах выступили представители добровольного студенческого военно-патриотического отряда «Легион» САФУ им. М. В. Ломоносова  и группы «Следопыт». Командам необходимо было преодолеть семь этапов. Это разборка-сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, сбор бойца в поход, проверка исторических знаний и другое.    

Директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх отметил: «Одна из главных задач подобных мероприятий – напомнить молодому поколению о подвигах их прадедов, воссоздать детали и маршруты великих сражений и привить глубокое уважение к истории нашей страны. Ведь изучать историю можно по-разному: читая книги, слушая лекции, просматривая фильмы, а также участвуя в подобных исторических играх». 

В итоге места распределились следующим образом: 

- 1 место с результатом 43 балла заняла команда «Ковчег» школы № 43 (Архангельск);

- 2 место с результатом 40,5 баллов заняла команда «Искра» школы № 20 (Архангельск);

- 3 место с результатом 40 баллов заняла команда «Дети 21 века»» школы № 2 (Архангельск). 

Добавим, что в рамках игры состоялась встреча с ветераном, жительницей Сталинграда периода боев в годы Великой Отечественной войны  Валентиной Васильевной Котельниковой. Также был организован просмотр небольшого фильма об исторических фактах битвы за Сталинград. Материал фильма был использован в вопросах игры.

Сегодня 14:15

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Ступенька в карьере или почетная ссылка? "Стратегического зама" Гришкова переводят в МосквуСегодня 13:48
5 комментариев

Под Архангельском произошло очередное ДТП с участием автомобиля скорой помощиСегодня 12:11

Переправа на остров Кего работает исправноСегодня 08:17
2 комментария

На место Николая Евменова появились претендентыВчера 17:17
3 комментария

Они не любят детей: Алиментщики в Поморье задолжали более миллиардаВчера 15:30

Реклама
Общество

Жители Новодвинска провели День без интернетаСегодня 08:21
2 комментария

1 февраля в Поморье ожидается снег, местами метельСегодня 08:06

Они не любят детей: Алиментщики в Поморье задолжали более миллиардаВчера 15:30

Авторские куклы северодвинской предпринимательницы представят на Арктическом форуме Вчера 14:18
8 комментариев

Деловая игра для студентов прошла в НоводвинскеВчера 13:38

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В Архангельске из-за снегопадов образовался своеобразный коллапс во дворах и на тротуарах. Как вы считаете, кто в ответе за уборку снега?
Результаты
Новости рубрик

Жители Новодвинска провели День без интернета

1 февраля в Поморье ожидается снег, местами метель

Они не любят детей: Алиментщики в Поморье задолжали более миллиарда

Авторские куклы северодвинской предпринимательницы представят на Арктическом форуме

В Год экологии АЦБК намерен впервые в России реализовать инновационный проект по добыче свалочного газа

Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии

Молодежь Новодвинска сыграла в "Прогресс"

В Архангельске покажут фильм о восхождении к успеху Владимира Крупчака

"Ростелеком" продолжает развитие сетей на территории Поморья

Ступенька в карьере или почетная ссылка? "Стратегического зама" Гришкова переводят в Москву

На место Николая Евменова появились претенденты

Прокуратура требует приостановить полномочия запятнавшего себя депутата Савкина

Архангельск: отставки и назначения января

Фортыгин: «Единая Россия» в Поморье взяла курс на обновление кадров

В Новодвинске неизвестные устроили пожар в пятиэтажке

Житель Котласа подарил жене автомобиль чтобы избежать его ареста за долги

В Пинеге мужчина предстанет перед судом за публикование в интернете порнографических изображений

Под Архангельском произошло очередное ДТП с участием автомобиля скорой помощи

В столице Поморья задержаны квартирные мошенники

Лыжники Поморья завоевали первое место на чемпионате СЗФО

Фавориты чемпионата мира – сборные России и Швеции одержали очередные победы

Архангелогородцы заняли первое место в чемпионате СЗФО по универсальному бою

В Новодвинске прошёл городской смотр почётных караулов

"Водник" принимает участие в чемпионате мира по хоккею с мячом в Швеции

Мероприятия фестиваля "Сметанинские встречи" начнутся уже в феврале

В Северодвинске откроется андеграундная выставка

В Архангельске начала работу выставка «Город над Двиной»

В Северный морской музей вернулся один из самых видных экспонатов

В Архангельске пройдёт конкурс сочинений по выставке «Лики России»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru