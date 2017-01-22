Жители Новодвинска провели День без интернета

29 января на Комсомольской площади волонтерский отряд «Андромеда» совместно с новодвинским Молодежным центром провел День без Интернета для жителей города.

В рамках этого дня были организованы снежные баталии, взятие снежной крепости и танцевальный флэшмоб. Новодвинцы порадовали своей активностью.

В уличных подвижных играх приняло участие две команды по 15 человек, в числе которых были и юные новодвинцы со своими родителями и молодежь.

Отметим, что случайные прохожие с интересом наблюдали за сражениями и поддерживали команды.

По окончанию игры все участники были награждены сладкими призами.

Кстати, по просьбам участников, было принято решение повторить данное мероприятие через две недели, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.