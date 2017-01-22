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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/01/48884.html

Общество

Жители Новодвинска провели День без интернета

Жители Новодвинска провели День без интернета
Фото пресс-службы администрации Новодвинска
29 января на Комсомольской площади волонтерский отряд «Андромеда» совместно с новодвинским Молодежным центром провел День без Интернета для жителей города.

В рамках этого дня были организованы снежные баталии, взятие снежной крепости и танцевальный флэшмоб. Новодвинцы порадовали своей активностью. 

В уличных подвижных играх приняло участие две команды по 15 человек, в числе которых были и юные новодвинцы со своими родителями и молодежь. 
Отметим, что случайные прохожие с интересом наблюдали за сражениями и поддерживали команды. 

По окончанию игры все участники были награждены сладкими призами. 

Кстати, по просьбам участников, было принято решение повторить данное мероприятие через две недели, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.

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