Температура воздуха -5,-10°, ночью в северных и северо-восточных районах при прояснениях -15,-20°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
Новодвинец признан виновным в совершении серии краж
Жители Новодвинска провели День без интернета
Переправа на остров Кего работает исправно
1 февраля в Поморье ожидается снег, местами метель
|
Среда, 1 февраля, 10:22
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/02/01/48882.html
|
1 февраля в Поморье ожидается снег, местами метель
На дорогах гололедица. Ветер ночью западных направлений 0-5 м/с, днем северо-запрадный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Температура воздуха -5,-10°, ночью в северных и северо-восточных районах при прояснениях -15,-20°, - сообщает Северное УГМС.
|
Главное
На место Николая Евменова появились претендентыВчера 17:17
Они не любят детей: Алиментщики в Поморье задолжали более миллиардаВчера 15:30
"Водник" принимает участие в чемпионате мира по хоккею с мячом в ШвецииВчера 12:14
80 лучших людей Архангельской области: Сергей ПлотниковВчера 10:16
Прокуратура требует приостановить полномочия запятнавшего себя депутата СавкинаПозавчера 18:40
Общество
Жители Новодвинска провели День без интернетаСегодня 08:21
Они не любят детей: Алиментщики в Поморье задолжали более миллиардаВчера 15:30
Авторские куклы северодвинской предпринимательницы представят на Арктическом форуме Вчера 14:18
Деловая игра для студентов прошла в НоводвинскеВчера 13:38
В Архангельске участникам ветеранских организаций рассказали о преступлениях в отношении пожилых людей Вчера 11:25
Опрос
Жители Новодвинска провели День без интернета
Они не любят детей: Алиментщики в Поморье задолжали более миллиарда
Авторские куклы северодвинской предпринимательницы представят на Арктическом форуме
Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии
Молодежь Новодвинска сыграла в "Прогресс"
В Архангельске покажут фильм о восхождении к успеху Владимира Крупчака
"Ростелеком" продолжает развитие сетей на территории Поморья
На место Николая Евменова появились претенденты
Прокуратура требует приостановить полномочия запятнавшего себя депутата Савкина
Архангельск: отставки и назначения января
Фортыгин: «Единая Россия» в Поморье взяла курс на обновление кадров
Михальчука могло бы не быть: Вешняков рассказал, как Путин предлагал ему стать архангельским губернатором
Новодвинец признан виновным в совершении серии краж
Переправа на остров Кего работает исправно
ДТП на железнодорожном мосту в Архангельске: сбит рабочий, убиравший снег
В Онежском районе депутат стрелял в своего знакомого
В Новодвинске прошёл городской смотр почётных караулов
"Водник" принимает участие в чемпионате мира по хоккею с мячом в Швеции
Архангельские спортсмены завоевали 12 медалей на первенстве Северо-Запада по настольному теннису
Чемпионат Поморья по русскому хоккею «перешел» свой экватор
В Архангельске начала работу выставка «Город над Двиной»
В Северный морской музей вернулся один из самых видных экспонатов
В Архангельске пройдёт конкурс сочинений по выставке «Лики России»
Новодвинцы приняли участие в конкурсе талантов "Минута славы"
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru