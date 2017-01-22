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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/31/48878.html

Общество

Они не любят детей: Алиментщики в Поморье задолжали более миллиарда

Они не любят детей: Алиментщики в Поморье задолжали более миллиарда
Вчера на пресс-конференции детский омбудсмен Архангельской области Ольга Смирнова рассказала, что в приёмную уполномоченного по правам ребёнка поступают тысячи обращений.

— Если за 2015 год к нам поступило 1428 обращений, то за 2016-й — уже 1717, — констатировала Смирнова. — Печальное лидерство удерживают жилищные проблемы: это 23 процента от общего количества обращений. На втором месте — семейные вопросы, на третьем — проблемы, связанные с образованием. Нередки жалобы по нарушениям прав детей в системе социальной защиты, в сфере здравоохранения.

В отдельную группу нарушений Ольга Смирнова выделила имущественные права и долги по алиментам: «На сегодняшний день у нас долгов по алиментам уже на полтора миллиарда рублей. Это, конечно, очень большая сумма».  

Ольга Леонидовна привела пример, когда злостного алиментщика удалось разыскать лишь с помощью уполномоченного по правам ребенка Краснодарского края, - пишет ИА "Регион 29".

Смирнова также отметила, что внутрисистемные проблемы являются одними из самых сложных. Опираясь на свой правозащитный опыт, Ольга Смирнова высказала предложение создать в Архангельской области специальные семейные службы примирения. 

— Считаю, что такие службы должны появиться обязательно. Потому что суд, как правило, не решает проблему в семье, а лишь определяет порядок общения с ребёнком и то, с кем из родителей он будет проживать. Но, если взаимоотношения между отцом и матерью не налажены, то вероятность подобного общения очень низка. Отсюда — все проблемы. Сейчас работу по семейному примирению начали применять в центре «Солнышко», что в Северодвинске, но эту практику надо использовать в целом по Архангельской области, — заявила Ольга Смирнова.

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