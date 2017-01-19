Авторские куклы северодвинской предпринимательницы представят на Арктическом форуме

Проект северодвинской предпринимательницы Ирины Черепановой «Русская кукольная мануфактура» будет представлен на Международном форуме «Арктика — территория диалога».

Авторской куклой Ирина занимается с 2008 года. Как мастер, она уже заработала себе имя, объехав со своими куклами половину мира. Ее работы на различных выставках выставляются в VIP-сегменте и пользуются большим успехом, ну и наград – грамот, дипломов - тоже несчетное количество.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, увидев куклы с северным колоритом и региональным компонентом, подсказал Ирине обратиться за поддержкой в Корпорацию развития Архангельской области.

Сейчас специалисты корпорации совместно с автором проекта формируют коммерческое предложение на развитие ее кукольного производства.

Ирина активно готовится к Арктическому форуму, который пройдет в конце марта в Архангельске, - сообщает пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области».

Первые образцы продукции «Кукольной мануфактуры» в русском стиле уже сделаны и будут представлены на форуме. Это куклы-полярники, стилизованные куклы из серии «Поморская вечёрка», «Русские красавицы», «Мужики с балалайками».

Ирина увлекается стариной и у нее родилась идея создать фарфоровую куклу, соединив две старинные технологии в одну: изготовление игрушек из фарфора в сочетании с ватными частями, то есть лица и ножки сделаны из фарфора, остальное - из ваты.