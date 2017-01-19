Деловая игра для студентов прошла в Новодвинске

27 января в актовом зале Новодвинского техникума прошла деловая игра «Универсальный студент». Так ребята отметили главный праздник учащейся молодежи – День студента.

В игре приняло участие 5 команд с 1 и 2 курса, в общей сложности 40 человек. Главная цель игры – рассказать ребятам обо всех профессиях, которым обучают в Новодвинском техникуме, обратить их внимание на то, что каждая профессия интересна, важна и нужна.

Задания деловой игры прошли в форме сдачи экзаменов с шуточными зачетками и билетами, которые позволили участникам узнать множество интересных фактов, а также попробовать выявить у себя качества и умения, необходимые профессионалам разных специальностей.

В заключение игры команды подготовили презентации своих профессий и поделились ими друг с другом, после чего участники получили заслуженные призы, ну а главным подарком стало дружное чаепитие, - сообщает прес-служба администрации Новодвинска.