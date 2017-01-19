В Архангельске участникам ветеранских организаций рассказали о преступлениях в отношении пожилых людей

Председатель ветеранской организации регионального УМВД Нина Андреевна Якушева провела профилактическую беседу о мошенничествах в отношении пожилых людей со своими коллегами из ветеранских организаций Архангельска.

По просьбе коллег, Нина Андреевна рассказала им об оперативной обстановке на территории города и об итогах работы городского управления в минувшем году. Участники встречи активно задавали вопросы, интересуясь общим количеством преступлений, состоянием подростковой преступности и особенно криминальными деяниями, которые были совершены в отношении пожилых людей.

Нина Якушева подробно рассказала об опасностях, которые подстерегают людей старшего поколения со стороны злоумышленников, предупредила о бдительности в общении с посторонними и напомнила о самых распространенных видах мошенничеств в отношении пожилых людей.

Это так называемые «телефонные» мошенничества, когда злоумышленники звонят пожилым людям и, представляясь сотрудниками полиции или родственником, говорят о том, что их сын или внук попал в ДТП или совершил преступление, и чтобы помочь ему избежать уголовной ответственности, необходимо перевести на счет или передать курьеру определенную сумму денег.

Не менее распространенными видами мошенничества являются продажа пенсионерам «чудодейственных» лекарственных средств, которые на самом деле являются «пустышками», или афера с якобы денежной реформой и обменом наличности. Помимо этого Нина Андреевна раздала всем участникам встречи памятки о самых распространенных видах мошенничеств, чтобы председатели ветеранских организаций смогли провести подобные профилактические беседы среди членов своих советов.

– Важно, чтобы пожилые люди слышали эти предупреждения от тех, кого они знают и кому доверяют – от таких же ветеранов, как они. И делать это нужно как можно чаще, учитывая возрастные особенности пожилых людей и особенности их восприятия, - отметила Нина Якушева.