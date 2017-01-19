Ветер ночью юго-западный, днем западный и северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2,-7°, - сообщает Северное УГМС.
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Вторник, 31 января, 10:37
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/31/48856.html
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31 января в Поморье температура воздуха опустится до -7°
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой снег, местами метель, гололед.
Ветер ночью юго-западный, днем западный и северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха -2,-7°, - сообщает Северное УГМС.
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