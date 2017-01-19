В Поморье стартует Год экологии

Участниками презентации Года экологии станут представители профильных органов власти, национальных парков, природоохранных структур, общественных молодёжных и экологических организаций, муниципальных образований и бизнес-сообщества.
Они представят проекты по темам: благоустройство и озеленение городов и посёлков, арктическая уборка, внедрение на предприятиях ЛПК инновационных технологий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, сообщает министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, сообщает сайт "Правда Севера".