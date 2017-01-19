В Поморье стартует Год экологии 1 февраля в 11:00 в правительстве региона состоится презентация Года экологии в Поморье. Об основных проектах Года экологии доложит министр природных ресурсов и ЛПК Константин Доронин. Особое внимание – Слёту школьных лесничеств и акции «Родники Архангельской области». Участниками презентации Года экологии станут представители профильных органов власти, национальных парков, природоохранных структур, общественных молодёжных и экологических организаций, муниципальных образований и бизнес-сообщества. Они представят проекты по темам: благоустройство и озеленение городов и посёлков, арктическая уборка, внедрение на предприятиях ЛПК инновационных технологий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, сообщает министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, сообщает сайт "Правда Севера". Нашли ошибку? Выделите текст,

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