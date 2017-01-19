В Архангельске состоялся военно-исторический квест «Оборона Ленинграда»

В квесте участвовали 9 команд из 7 образовательных учреждений Архангельска, всего 76 человек. Судьями на этапах были представители добровольного студенческого военно-патриотического отряда «Легион» САФУ им. М. В. Ломоносова. Команды должны были преодолеть 7 этапов.
В итоге места распределились следующим образом:
- 1 место с результатом 39,5 баллов заняла команда «Искра» школы № 20,
- 2 место с результатом 37 баллов заняла команда «Ковчег» школы № 43,
- 3 место с результатом 34,5 заняла команда «Патриоты России» школы № 51.
Игры первой лиги исторических квестов будут продолжены 31 января следующим квестом «Сталинградская битва». Всего в течение 2017 года предполагается провести 6 военно-исторических квестов. По итогам года на основании результатов 1 лиги, от 5 до 10 лучших команд будут приглашены в 2018 году на игры Высшей (региональной) лиги военно-исторических квестов.