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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/30/48853.html

Общество

В Архангельске состоялся военно-исторический квест «Оборона Ленинграда»

В Архангельске состоялся военно-исторический квест «Оборона Ленинграда»
Фото предоставила Анна Резвая
27 января центре патриотического воспитания прошел первый в этом году военно-исторический квест «Оборона Ленинграда». Квест посвящен дню полного снятия блокады Ленинграда.

В квесте участвовали 9 команд из 7 образовательных учреждений Архангельска, всего 76 человек. Судьями на этапах были представители добровольного студенческого военно-патриотического отряда «Легион» САФУ им. М. В. Ломоносова. Команды должны были преодолеть 7 этапов.  

В итоге места распределились следующим образом: 

- 1 место с результатом 39,5 баллов заняла команда «Искра» школы № 20, 

- 2 место с результатом 37 баллов заняла команда «Ковчег» школы № 43, 

- 3 место с результатом 34,5 заняла команда «Патриоты России» школы № 51.  

Игры первой лиги исторических квестов будут продолжены 31 января следующим квестом «Сталинградская битва».  Всего в течение 2017 года предполагается провести 6 военно-исторических квестов. По итогам года на основании результатов 1 лиги, от 5 до 10 лучших команд будут приглашены в 2018 году на игры Высшей (региональной) лиги военно-исторических квестов.

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