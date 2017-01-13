В Архангельске пройдёт городской смотр почетных караулов

В этом году смотр посвящен 80-летию со дня образования Архангельской области. Его цель - формирование у подрастающего поколения патриотизма и гражданской ответственности.

Смотр почетных караулов в возрастной группе 1-6 классы образовательных учреждений состоится 15 февраля в 15.00 на базе школы № 62.

Состязания в возрастной группе 7-11 классы образовательных учреждений проводятся в два этапа.

1 этап – окружной:

- 9 февраля в 15.00 на базе гимназии № 24 участвуют почетные караулы образовательных учреждений Октябрьского и Ломоносовского округов;

- 10 февраля в 15.00 на школы № 55 участвуют почетные караулы образовательных учреждений Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов;

- 13 февраля в 15.00 на базе школы № 35 участвуют почетные караулы образовательных учреждений округов Майская горка, Цигломенского, Исакогорского, Варавино-Фактория.

Финал смотра почетных караулов для учащихся 7-11 классов состоится 17 февраля на базе гимназии № 24.

Для участия в городском строевом смотре почетных караулов необходимо в срок до 30 января направить заявку по форме в Центр «Архангел» (телефон/факс: 29-52-08, электронный адрес: arhctt@bk.ru), - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.