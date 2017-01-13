В Поморье появятся посты весового контроля большегрузов

В Вельске и на подъезде к Архангельску комплексы весогабаритного контроля уже установлены. В этом году они появятся и на региональных дорогах.

Вопросы эксплуатации автоматических комплексов весогабаритного контроля большегрузов на рабочей встрече обсудили председатель правительства региона Алексей Алсуфьев и начальник «Упрдор «Холмогоры» Константин Чупров. По словам последнего, данная система должна снизить нагрузку на дорожное полотно и, как следствие, — аварийность.

Как сообщил Константин Чупров, до конца 2017 года автоматический пост весогабаритного контроля должен появиться и в районе Котласа. В ближайшем времени в правительстве области будет разработана схема размещения автоматических постов весогабаритного контроля на всех участках региональных дорог, - сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.