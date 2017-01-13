За неделю специалисты "Водоканал" устранили 25 дефектов на сетях водоснабжения

Прохождение отопительного периода обсудили на еженедельной планерке в администрации Архангельска. По словам замдиректора департамента городского хозяйства Никиты Кривонкина, отопительный период в Архангельске проходит в штатном режиме.

- На материковой территории города для нужд локальных котельных АО «Архоблэнерго» создан запас топлива: мазут – 3000 тонн, уголь – 2,5 тысячи тонн, что обеспечит работу котельных в течение 58 дней и 15 дней соответственно.

Как сообщил и.о. директора Архгортеплосетей Станислав Ерехинский, тепловые сети от Архангельской ТЭЦ работают в штатном порядке, температурный и гидравлический режим выдерживается. По текущему плану проводятся работы и на локальных котельных, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

За прошедшую неделю специалистами МУП «Водоканал» устранено 25 дефектов на сетях водоснабжения, снято 162 подпора канализации. Продолжается также работа по закрытию колодцев.