Архангельск вспомнил "народного губернатора"

Сегодня исполнилось бы 65 лет Анатолию Ефремову, бывшему губернатору Архангельской области, человеку, которого многие вспоминают с теплотой.

Анатолий Ефремов был сложной личностью, со своими достоинствами и ошибками. И время его руководства тоже было непростым - голодные и холодные 90-е, когда Архангельская область буквально выживала. Но сейчас земляки находят добрые слова в его адрес, ведь благодаря его заботе регион сохранил лучший хоккейный клуб "Водник", провел несколько международных кинофестивалей, была заложена основа "Белкомура" и строительства газопровода.

Ефремов в 2004 году проиграл губернаторские выборы, а 13 октября 2009 года ушел из жизни после тяжелой болезни. Каждый год на его могилу приходят руководители города и области и простые жители, чтобы почтить память "народного губернатора" или "Антоныча", как его любовно называли.

Сегодня к мемориальной доске на доме, где жил Ефремов, возложили живые цветы. И поделились воспоминаниями об этом неординарном человеке. Как говорят, пока жива память о человеке, он жив сам. Возможно, та "ефремовская" краткая эпоха еще будет не раз переосмыслена.