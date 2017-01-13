Архангельск вошел в топ-20 городов России, популярных у иностранцев

Архангельск занял в нем двадцатое место в России по популярности у иностранных туристов в этом году.
В двадцатку также вошли Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Иркутск, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Мурманск, Краснодар, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Кострома, Пермь, Псков, Великий Новгород, Южно-Сахалинск и Благовещенск.
Самым популярным у иностранных туристов малым городом России в этом году является Суздаль, а курортным городом – Сочи, сообщает RoomGuru.ru.