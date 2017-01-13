Архангелогородцы напишут "Письмо Победы"

27 января стартовала Всероссийская акция «Письмо Победы», цель которой – помочь ветеранам Великой Отечественной войны написать письма и отправить открытки своим однополчанам, в том числе ветеранам, проживающим в других странах.

Также в рамках акции добровольцы помогут организовать видеосвязь между ветеранами, их родственниками и сослуживцами.

Кроме волонтеров к «Письму Победы» будут привлечены школьники и студенты. Им будет предложено написать «письма в прошлое» членам своих семей, принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечественной войной. В письме максимально отражается личный вклад автора в дело сохранения Великой Победы.

«Письмо Победы» проводится по всей стране в течение всего года. В 2016 году «письма в прошлое» написали более 27 тысяч молодых людей из регионов России.