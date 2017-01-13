Пятеро новодвинских школьников прошли в основной этап олимпиады "Наследники Ломоносова"

18 января семь десятиклассников школ Новодвинска приняли участие в отборочном этапе региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Наследники Ломоносова». Эта олимпиада является региональным этапом телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы».

Отборочный тур проходил в форме написания эссе в очно-заочном режиме. Тему работы участники узнали за 15 минут до начала состязания. В этом году школьники размышляли над тезисом: «Великий русский полководец Александр Суворов считал, что «мужественные подвиги достовернее слов». Поддерживаете ли вы такое убеждение?». Жюри оценивало понимание и глубину раскрытия темы, оригинальность её трактовки и личностное осмысление.

Пятеро ребят из Новодвинска, принявших участие в отборочном туре, прошли в основной этап. И в марте 2017 года на играх основного тура наш город будут представлять: Денис Соколов - МОУ «СОШ № 2», Екатерина Матвеева и Семён Скородумов - МОУ «СОШ № 3», Ксения Винокурова и Анастасия Черепанова - МОУ «Гимназия», - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.