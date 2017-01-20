Читатели "Двины-Информ" о повышении пенсионного возраста: этого не избежать

На прошлой неделе сайт "Двина-Информ" провел опрос среди читателей и задал вопрос об отношении к повышению пенсионного возраста в России. В Архангельске эта тема особенно злободневна, ведь у нас на пенсию уходят раньше.

Большинство опрошенных - 34 % считают, что повышать пенсионный возраст нельзя, так как это вызовет социальные протесты. Чуть меньше - 31 %, поддерживают повышение пенсионного возраста, считая, что это неизбежно. 17 % выбрали ответ "Пенсионный возраст можно повысить, но лет через 10-15". И, наконец, 16 % вообще не рассчитывают на пенсию.

Напомним, разговоры об увеличении пенсионного возраста ведутся в России не первый год. Эту идею активно поддерживает экс-министр финансов России Алексей Кудрин. Сегодня на пенсию в стране мужчины уходят в 60 лет, женщины в 55, на Севере - мужчины в 55 лет, женщины в 50.