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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/30/48829.html

Общество

Читатели "Двины-Информ" о повышении пенсионного возраста: этого не избежать

Читатели "Двины-Информ" о повышении пенсионного возраста: этого не избежать
На прошлой неделе сайт "Двина-Информ" провел опрос среди читателей и задал вопрос об отношении к повышению пенсионного возраста в России. В Архангельске эта тема особенно злободневна, ведь у нас на пенсию уходят раньше.

Большинство опрошенных - 34 % считают, что повышать пенсионный возраст нельзя, так как это вызовет социальные протесты. Чуть меньше - 31 %, поддерживают повышение пенсионного возраста, считая, что это неизбежно. 17 % выбрали ответ "Пенсионный возраст можно повысить, но лет через 10-15". И, наконец, 16 % вообще не рассчитывают на пенсию.

Напомним, разговоры об увеличении пенсионного возраста ведутся в России не первый год. Эту идею активно поддерживает экс-министр финансов России Алексей Кудрин. Сегодня на пенсию в стране мужчины уходят в 60 лет, женщины в 55, на Севере - мужчины в 55 лет, женщины в 50. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 10:20

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