Температура воздуха 0,-5°, на юго-востоке области при прояснениях до 7,-12°, - сообщает Северное УГМС.
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Понедельник, 30 января, 10:12
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/30/48824.html
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30 января температура в Поморье ожидается мокрый снег и гололедица
Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный и южный 6-11 м/с, днем в северных районах порывы 13-16 м/с.
Температура воздуха 0,-5°, на юго-востоке области при прояснениях до 7,-12°, - сообщает Северное УГМС.
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