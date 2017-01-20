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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/29/48823.html

Общество

К юбилею Архангельской области запустят ракету

К юбилею Архангельской области запустят ракету
Подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвященных 60-летию космодрома и города, на встрече с губернатором Игорем Орловым обсудили начальник космической гавани генерал-майор Николай Нестечук и глава Мирного Юрий Сергеев.

Игорь Орлов напомнил, что в этом году все торжественные мероприятия в городах и районах Поморья будут проходить под эгидой 80-летия Архангельской области. Глава региона предложил начальнику космодрома рассмотреть возможность посвятить юбилею Архангельской области один из пусков ракеты в 2017 году.

Говорили и о проблемах подготовки и реализации федеральной целевой программы «Развитие космодромов на 2016–2025 годы», направленной на модернизацию городской инфраструктуры и повышение качества жизни военнослужащих космодрома. 

Муниципалитет уже передал пакет документов с перечнем мероприятий в федеральный центр. Среди них – завершение проектов, реализуемых в рамках аналогичной программы предыдущего периода (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов и перевод на природный газ 50 жилых домов), а также новые мероприятия, связанные с развитием здравоохранения, строительством образовательных учреждений и реконструкцией городских дорог Мирного.

В настоящее время документ проходит согласование в Правительстве РФ.

Вчера 11:55

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Комментарии
Уважаемый, вчера 15:51

и ГМОшника с автоалкашом не забудьте в ракету посадить. Пусть празднуют подальше от Архангельской области

Действительно, вчера 19:41

салюты и фейерверки -это не по взрослому а вот ракета за несколько милиардов улетит вроде бы по поводу юбилея области это круто !

Трескоед - 58, вчера 21:56

Это будет наш общий ответ на исходящую желчью ЕС. Пусть захлебнутся от злости.

Уважаемый, вчера 22:06

Трескоед, ты реально думаешь , что ЕС до нас есть дело? поменьше смотри наше ТВ- киселёвых и соловьевых.И тогда точно не захлебнёшься от дури в своей голове
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