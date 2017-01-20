К юбилею Архангельской области запустят ракету

Игорь Орлов напомнил, что в этом году все торжественные мероприятия в городах и районах Поморья будут проходить под эгидой 80-летия Архангельской области. Глава региона предложил начальнику космодрома рассмотреть возможность посвятить юбилею Архангельской области один из пусков ракеты в 2017 году.
Говорили и о проблемах подготовки и реализации федеральной целевой программы «Развитие космодромов на 2016–2025 годы», направленной на модернизацию городской инфраструктуры и повышение качества жизни военнослужащих космодрома.
Муниципалитет уже передал пакет документов с перечнем мероприятий в федеральный центр. Среди них – завершение проектов, реализуемых в рамках аналогичной программы предыдущего периода (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов и перевод на природный газ 50 жилых домов), а также новые мероприятия, связанные с развитием здравоохранения, строительством образовательных учреждений и реконструкцией городских дорог Мирного.
В настоящее время документ проходит согласование в Правительстве РФ.
и ГМОшника с автоалкашом не забудьте в ракету посадить. Пусть празднуют подальше от Архангельской области
салюты и фейерверки -это не по взрослому а вот ракета за несколько милиардов улетит вроде бы по поводу юбилея области это круто !
Это будет наш общий ответ на исходящую желчью ЕС. Пусть захлебнутся от злости.
Трескоед, ты реально думаешь , что ЕС до нас есть дело? поменьше смотри наше ТВ- киселёвых и соловьевых.И тогда точно не захлебнёшься от дури в своей голове