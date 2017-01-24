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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/29/48822.html

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80 лучших людей Архангельской области: Владимир Резицкий

80 лучших людей Архангельской области: Владимир Резицкий
«Двина-Информ» продолжает проект, посвященный 80-летию Архангельской области. Этот человек вывел Архангельск на европейский уровень, а с недавних пор наш город стали называть «северной столицей джаза». Его фамилия сегодня – один из культурных брендов.

Признаюсь, имя Владимира Резицкого лично у меня вызывает гордость за то, что я живу в Архангельске. Человек, попавший в международную энциклопедию джаза, кого в музыкальных кругах называли саксофонистом № 2 в России после легендарного Алексея Козлова («Козел на саксе»), организатор масштабных джазовых фестивалей, благодаря которым Архангельск перестал быть культурным захолустьем…

Владимир Петрович был уникальной личностью. Помню, мне рассказывали еще в детстве об огромной коллекции джазовой музыки, которую он собрал. А еще я много слышал о его настоящем «дон-кихотстве». Шутка ли, он каждый год проводил в Архангельске международные фестивали, причем даже в голодные 90-е. Находил деньги и спонсоров. И его сердце не выдержало, когда ему в очередной раз отказали в финансировании «чиновники от культуры». Кстати, некролог в федеральной газете «Культура» подписал тот самый Алексей Козлов. Я жил тогда в Пермской области, и, прочитав искренние и честные слова Козлова о Резицком, был шокирован, что легендарного маэстро так нелепо свели в могилу. Было горько и обидно за Архангельск.

Джазовая группа «Архангельск» - еще одно детище «Петровича». Успех группы за рубежом был связан с огромным интересом к "русскому джазовому почерку". За рубежом стали выходить записи "Архангельска", которые не выходили в Советском Союзе. С началом перестройки Резицкий с "Архангельском" объехал полмира, став одним из главных художественных открытий в области советского джазового авангарда наряду с вильнюсским трио Ганелина-Тарасова-Чекасина.

Резицкий очень много отдал для организации Архангельского джаз-фестиваля. Всего за 16 лет им было проведено 15 фестивалей, 10 из которых носили международный статус. К 1997 г. фестиваль стал одним из самых значимых европейских форумов нового джаза и новой импровизационной музыки.

Несмотря на то, что Резицкого нет уже 15 лет, о нем не говорят «был». Часто слышу от разных людей, что этот внешне скромный и негромкий человек, хранил в себе уникальный мир творческих фантазий и поиска. Иногда думаю: что было бы, если бы он, по примеру многих, покинул Архангельск. А ведь мог бы, звали не только в столицу, но и на Запад. И там бы он не пропал. Наоборот, стал бы богатым и знаменитым.

Да, можно много еще говорить о Владимире Петровиче в превосходной степени. Коренной архангелогородец, он сделал наш маленький город «чуть-чуть Европой». Да, его успели наградить при жизни, удостоив звания «Заслуженный артист России». Стал бы и народным, если бы дожил… А в память о нем на фасаде здания АГКЦ установлена мемориальная доска.

Сегодня дело Резицкого продолжают его друзья и ученики. Конечно, масштаб фестивалей уже не тот, что лишний раз говорит и о масштабе личности. И о «роли личности в истории». Но даже после смерти маэстро веселый, закрученный,  и одновременно задумчивый, с нотой грусти, не дающий душе уснуть, джаз продолжает звучать где-то в «темных аллеях» нашего чуть-чуть европейского города… 

Алексей Морозов, Сегодня 11:48

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Комментарии
12, сегодня 13:40

Петрович был редким человеком... Не побоюсь слова: великий
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