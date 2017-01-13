В Поморье работает подвели итоги деятельности пожарной охраны за прошедший год

О работе движения и дальнейших планах доложил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Поморья Александр Уваров.

На сегодняшний день в нашем регионе создано 108 добровольных пожарных дружин, в которых трудятся 545 огнеборцев. Они действуют в 19 муниципальных районах Архангельской области. В этом году планируется открыть ещё четыре таких подразделения.

Добровольцы-пожарные участвуют в проведении аварийно-спасательных работ, дежурят во время проведения праздничных и официальных мероприятий, участвуют в ремонте пожарных водоисточников, а также самостоятельно обслуживают спецтехнику.

По словам Александра Уварова, наибольшей эффективности по созданию добровольных пожарных бригад удалось достичь в тех муниципалитетах, где большую помощь оказали органы местного самоуправления. К примеру, в деревне Березонаволок администрация сельского поселения выделила средства на строительство тёплого и электрифицированного гаража для размещения пожарного автомобиля и пожарно-технического вооружения.

Отметим, что правительство региона и местные власти всячески поддерживают деятельность добровольной пожарной охраны: с 2012 по 2016 года на развитие движения было выделено около 72 миллионов рублей. На эти средства было куплено 482 комплекта боевой и спецодежды и обуви, 88 мотопомп, 261 ранцевый огнетушитель, 46 пожарных лестниц и другое имущество, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.