Архангельский пожарный получил медаль "Патриот России"

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов наградил медалью «Патриот России» Андрея Спиридонова, который посвятил долгие годы службе в пожарной охране и спасательном ведомстве.



В пожарной охране Андрей Викторович работает с 1992 года. За это время прошел путь от рядового огнеборца до начальника пожарной части, заведовал мобилизационной и кадровой работой, принимал участие в тушении крупных техногенных и природных пожаров. В последние годы в главном управлении МЧС России по Архангельской области занимал должность начальника отдела воспитательной работы и психологического обеспечения, заместителя начальника отдела кадровой и воспитательной работы. С начала 2017 года – начальник пожарной службы Маймаксанского участка ЗАО «Лесозавод №25».

В 2016 году по инициативе директора центра «Патриот» Дениса Михеевского кандидатура Андрея Спиридонова была внесена в список кандидатов на получение медали «Патриот России». Заслуженную награду вручили на первом заседании координационного совета по патриотическому воспитанию в 2017 году, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Андрей Спиридонов поблагодарил губернатора Игоря Орлова за высокую оценку своей деятельности: «Считаю своим долгом служить Родине открыто, преданно и честно. Это долг каждого, так как наши поступки – это личный вклад в совершенствование нашей страны».