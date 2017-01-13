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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/28/48815.html

Общество

Архангельский пожарный получил медаль "Патриот России"

Архангельский пожарный получил медаль "Патриот России"
Фото из архива пресс-службы регионального управления МЧС
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов наградил медалью «Патриот России» Андрея Спиридонова, который посвятил долгие годы службе в пожарной охране и спасательном ведомстве.


В пожарной охране Андрей Викторович работает с 1992 года. За это время прошел путь от рядового огнеборца до начальника пожарной части, заведовал мобилизационной и кадровой работой, принимал участие в тушении крупных техногенных и природных пожаров. В последние годы в главном управлении МЧС России по Архангельской области занимал должность начальника отдела воспитательной работы и психологического обеспечения, заместителя начальника отдела кадровой и воспитательной работы. С начала 2017 года – начальник пожарной службы Маймаксанского участка ЗАО «Лесозавод №25».

В 2016 году по инициативе директора центра «Патриот» Дениса Михеевского кандидатура Андрея Спиридонова была внесена в список кандидатов на получение медали «Патриот России». Заслуженную награду вручили на первом заседании координационного совета по патриотическому воспитанию в 2017 году, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Андрей Спиридонов поблагодарил губернатора Игоря Орлова за высокую оценку своей деятельности: «Считаю своим долгом служить Родине открыто, преданно и честно. Это долг каждого, так как наши поступки – это личный вклад в совершенствование нашей страны». 

Сегодня 13:32

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Комментарии
творчество чиновников, сегодня 14:33

не знает границ! Этож надо название для награды такое придумать! Увидев обладателя такой медали рядом все ,окружающие будут задавать себе вопрос- а я значит не патриот, хоть не состою в оппозиции к власти ,хоть ветераном труда числюсь хоть гостайны хранил и не продавал црушникам.Такие псевдонаграды могут только способствовать расколу общества!

Птица говорун, сегодня 15:21

Салтыкова-Щедрин: "Когда власть начинает говорить о патриотизме, это значит, что кто-то где-то украл". Жванецкий: "Патриотизм – это чёткое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, что мы должны жить хуже других".

Вася, сегодня 18:24

Патриотизм-последнее прибежище негодяя.
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