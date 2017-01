В Гостиных дворах откроется выставка, посвященная крупным рекам Поморья

В Гостиных дворах 4 февраля 2017 года в 14:00 состоится открытие фотовыставки «ИМЯРЕК: Мезень, Пинега, Двина, Гридина и их люди…». На ней Соловецкий морской музей представляет работы архангельских фотохудожников Ивана и Юлии Поповых.



Серия художественных фотоснимков посвящена крупным рекам Архангельской области и жителям окрестных деревень. Авторы знакомят зрителя с местами, куда трудно добраться, и с людьми, которые свою жизнь прожили на берегу реки. Эта река – с названием Время. Портреты и пейзажи, сцены из жизни и жанровые зарисовки…

Иван и Юлия Поповы – члены Союза фотохудожников России, участники архангельского фотоклуба «Сполохи», члены Международной Федерации фотографического искусства (FIAP). Иван и Юлия – неоднократные победители и финалисты многих престижных фотоконкурсов, в том числе The Best of Russia, конкурса Русского Географического общества «Самая красивая страна», участники международных и региональных выставок.

Летом 2016 года выставка «ИМЯРЕК» экспонировалась в Соловецком морском музее, а ныне гостит в Архангельском краеведческом музее. На вернисаже 4 февраля будет представлена новая книга «Мезени живая вода» издательства Товарищества Северного Мореходства, иллюстрированная фотографиями Поповых.

Книга – результат этнографических экспедиций Товарищества Северного Мореходства и Соловецкого морского музея. Ее авторы Василий Матонин и Светлана Рапенкова встречались с жителями Лешуконского и Мезенского районов, которые щедро делились воспоминаниями, размышлениями о жизни, песнями. Записанные на диктофон и переложенные на бумагу беседы с ними и послужили основой книги. На открытии выставке можно будет побеседовать с авторами книги и приобрести ее, а также поделиться своими впечатлениями от представленных фотографий.