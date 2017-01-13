Архангельские студенты получили награды от МЧС России

25 января состоялось собрание по подведению итогов деятельности Архангельской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На собрании рассматривались вопросы выполнения плана по гражданской обороне в 2016 году и постановка задач на 2017 год.



В завершение мероприятия были вручены государственные и ведомственные награды. В числе награжденных были студенты САФУ.Приказом МЧС России медалью «За спасение погибавших на воде» награждены студент Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем Александр Дунаев и студент Высшей школы энергетики, нефти и газа Даниил Чернявский.Напомним, минувшим летом Александр Дунаев и Даниил Чернявский отдыхали в поселке Сельменьга Виноградовского района. Находясь на пляже, они услышали крики о помощи: в водоеме тонул подросток. Александр и Даниил вместе с местным жителем Иваном Трубниковым бросились в воду и спасли мальчика.

Медали молодым людям за проявленную смелость и мужество вручил начальник Главного управления МЧС России по Архангельской области генерал-майор внутренней службы Шахобиддин Ваккосов, - сообщает пресс-служба САФУ.