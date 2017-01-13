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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/28/48809.html

Общество

28 января в Поморье температура воздуха днем поднимется до +1

28 января в Поморье температура воздуха днем поднимется до +1
Облачная с прояснениями погода. Местами снег, ночью и утром туман. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, ночью на юге области переменный 0-5 м/с.

Температура воздуха ночью -3,-8°, при прояснениях -13,-18°; днем +1,-4°, - сообщает пресс-служба Северного УГМС.

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