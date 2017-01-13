Она расскажет о профилактике инсульта и лечении его последствий.
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Очередная тема архангельского телефона здоровья – «Стоп, инсульт!»
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Пятница, 27 января, 19:54
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/27/48805.html
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Очередная тема архангельского телефона здоровья – «Стоп, инсульт!»
31 января с 15.00 до 16.30 по телефону здоровья 8 (8182) 21-30-36 на вопросы северян будет отвечать Нина Хасанова, врач-невролог отделения сердечно-сосудистой хирургии областной клинической больницы, врач-паркинсонолог.
Она расскажет о профилактике инсульта и лечении его последствий.
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