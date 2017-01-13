Новости дня

Сотрудники ГИБДД дважды задержали компанию архангелогородцев за наркотики

Северянам – родственникам героев войны вручили копии наградных документов

Против архангелогородца возбуждено уголовное дело за долг по алиментам в 90 тысяч рублей

Очередная тема архангельского телефона здоровья – «Стоп, инсульт!»

Мобильная версия 16+

Пятница, 27 января, 19:54

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/27/48801.html

Общество

Архангельские «ПАЗики» могут ликвидировать

Архангельские «ПАЗики» могут ликвидировать
Фото Артема Келарева
В сентябре 2016 года начались работы по изучению пассажиропотока на автобусных маршрутах Архангельска. Работу вёл научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры (Санкт-Петербург). Сумма контракта с муниципальной властью Архангельска составляла 6,8 миллиона рублей. Петербуржцы также подключили студентов САФУ к выполнению замеров интенсивности движения транспорта и наполнения автобусов.


Планировалось, что петербургский институт предложит Архангельску полный алгоритм действий по маршрутной логистике и автотранспорту. Конечным продуктом должна была стать компьютерная транспортная модель. Предполагалось, что на её основе будут строиться сценарии оптимизации маршрутной сети. 

Как сообщает администрация города, научно-исследовательская работа по разработке плана оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта завершена. Петербургские специалисты предлагают частично изменить маршрутную сеть города: скорректировать движение 14 автобусных маршрутов, 14 — закрыть из-за низкой востребованности и дублирования. Могут быть ликвидированы маршруты №?33, 81, 83, 70, 1У, 22У, 14, 5Э, 10У, 43, 44. Изменения могут претерпеть трассы маршрутов №?1, 9, 31, 22, 5, 7У, 61 и ряда других. 

Количество подвижного состава малого класса предлагается снизить на 83 процента. Малый класс — это автобусы длиной от 5 метров до 7,5 метра и вместимостью от 25 до 50 человек. Согласно новой схеме, главным пассажирским транспортом в Архангельске должны стать автобусы средней вместимости, то есть длиной от 7,5 до 10 метров и вместимостью от 50 до 75 человек, с низким уровнем пола. Это, например, более габаритный, чем классический малый «ПАЗик», ПАЗ-4230 «Аврора». Кроме того, должно возрасти число автобусов большой вместимости — с 8 по 59 единиц.

Должны быть скорректированы интервалы ожидания транспорта. Предполагается, что среднее время поездки сократится на 19 процентов, среднее время ожидания транспорта — на 70 процентов, а число автобусов на дорогах — на 9 процентов.

На сайте мэрии отмечается, что предложения петербуржцев тщательно анализируются. «Это не окончательная схема маршрутной сети, а только лишь предложения», — подчёркивают в администрации города, - пишет ИА "Регион29".

Сегодня 14:44

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Уважаемый, сегодня 15:33

ДА ну нах...скорей ПАЗики ликвидируют ГМОшника...

(((, сегодня 16:47

Могут быть ликвидированы маршруты №?33, 81, 83, 70, 1У, 22У, 14, 5Э, 10У, 43, 44. О)(уенно получается, все пригородные маршруты!!! Они там ващпе епанулись, как люди будут на работу добираться

Елена, сегодня 17:52

Да, с обеих сторон лицемерие.Администрация потратила наши с вами деньги на то,что не собирается претворять в жизнь,а лишь то,что устраивает автобусную мафию.

Елена, сегодня 17:57

А автобусная мафия соглашается с администрацией города,что надо убрать все дополнительные автобусы,мешающие им зарабатывать свои деньги.

Елена, сегодня 18:07

Приведите в божий вид конечные остановки,где водители ходят в туалет до ветра,дайте возможность работать автобусам на длинных маршрутах-не разоряйте и без того небогатое население города и области. Водители автобуса №3 на МРВ-не выбрасывайте мусор от ваших перекусов прямо под ноги на общей стоянке-там и без него хватает снежных заносов.

Уважаемый, сегодня 18:13

Так давно понятно, что выгоден только центр...посмотрите сколько в центре напридуманных маршрутов. тот же 76 кольцевой..ходит по часовой стрелке и против часовой-) можно ещё зигзагом его запустить-)) заходит на Дзержинского , а дальше опять в центр, мешать и обогащаться... Решение ведь простое есть, что бы отвадить автобусников от центра... Сделать билеты на проезд в пределах одного района по 10 рублей и всё само рассосётся...в центе вообще ездят на 3,4 остановки(основная масса пассажиров)
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Архангельск: отставки и назначения январяСегодня 12:27
13 комментариев

За неделю в Архангельской области 12 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппомСегодня 11:23

Владимир Путин наградил орденом механика "Звездочки"Вчера 16:57

Записки ворчуна: Привычка к авралуВчера 13:32
15 комментариев

80 лучших людей Архангельской области. Ксения ГемпВчера 11:31
3 комментария

Реклама
Общество

Северянам – родственникам героев войны вручили копии наградных документовСегодня 16:23
1 комментарий

Очередная тема архангельского телефона здоровья – «Стоп, инсульт!»Сегодня 16:06

За неделю в Архангельской области 12 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппомСегодня 11:23

В Архангельске заканчивается прием заявлений на участие в ЕГЭ-2017Сегодня 08:15

27 января в Поморье ожидается снег и туманСегодня 08:13

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Северянам – родственникам героев войны вручили копии наградных документов

Очередная тема архангельского телефона здоровья – «Стоп, инсульт!»

За неделю в Архангельской области 12 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппом

В Архангельске заканчивается прием заявлений на участие в ЕГЭ-2017

В Архангельске покажут фильм о восхождении к успеху Владимира Крупчака

"Ростелеком" продолжает развитие сетей на территории Поморья

Теплоход «Иоганн Махмасталь» доставил груз в Певек

Управление углеродным следом продукции – основа новой климатической стратегии Архангельского ЦБК

В девяти районах Поморья появятся 22 точки доступа в Интернет

Архангельск: отставки и назначения января

Фортыгин: «Единая Россия» в Поморье взяла курс на обновление кадров

Михальчука могло бы не быть: Вешняков рассказал, как Путин предлагал ему стать архангельским губернатором

Евменов сменил Ковалева. Бажанова сменит Евменова?

Пятница 13-е. Пять лет без Михальчука. С Игорем Орловым

Сотрудники ГИБДД дважды задержали компанию архангелогородцев за наркотики

Против архангелогородца возбуждено уголовное дело за долг по алиментам в 90 тысяч рублей

В Онежской исправительной колонии осужденный пытался заколоть сокамерников ножницами

В Онеге предприниматель получил штраф за обман при ремонте дороги

Два человека травмированы в результате ДТП в Холмогорском районе

В Архангельске прошли соревнования по зимнему парусному спорту

В Новодвинске пройдет лыжная гонка посвященная памяти Павла Паршина

В выходные в Северодвинске пройдет ряд спортивных мероприятий

В Архангельске началось первенство Северо-Запада по настольному теннису

5 февраля в Архангельске пройдут соревнования по конькобежному спорту

В Архангельске завершился фестиваль «Виват, студент!»

В краеведческом музее Архангельска появилось уникальное панно

В Катунино прошел фестиваль детских театров «По сказочному Лукоморью»

В Каргополе завершился конкурс ледовых скульптур «Хрустальная музыка зимы»

В Архангельске пройдет творческий вечер худрука Северного хора

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru