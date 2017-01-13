Архангельские «ПАЗики» могут ликвидировать

Планировалось, что петербургский институт предложит Архангельску полный алгоритм действий по маршрутной логистике и автотранспорту. Конечным продуктом должна была стать компьютерная транспортная модель. Предполагалось, что на её основе будут строиться сценарии оптимизации маршрутной сети.
Как сообщает администрация города, научно-исследовательская работа по разработке плана оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта завершена. Петербургские специалисты предлагают частично изменить маршрутную сеть города: скорректировать движение 14 автобусных маршрутов, 14 — закрыть из-за низкой востребованности и дублирования. Могут быть ликвидированы маршруты №?33, 81, 83, 70, 1У, 22У, 14, 5Э, 10У, 43, 44. Изменения могут претерпеть трассы маршрутов №?1, 9, 31, 22, 5, 7У, 61 и ряда других.
Количество подвижного состава малого класса предлагается снизить на 83 процента. Малый класс — это автобусы длиной от 5 метров до 7,5 метра и вместимостью от 25 до 50 человек. Согласно новой схеме, главным пассажирским транспортом в Архангельске должны стать автобусы средней вместимости, то есть длиной от 7,5 до 10 метров и вместимостью от 50 до 75 человек, с низким уровнем пола. Это, например, более габаритный, чем классический малый «ПАЗик», ПАЗ-4230 «Аврора». Кроме того, должно возрасти число автобусов большой вместимости — с 8 по 59 единиц.
Должны быть скорректированы интервалы ожидания транспорта. Предполагается, что среднее время поездки сократится на 19 процентов, среднее время ожидания транспорта — на 70 процентов, а число автобусов на дорогах — на 9 процентов.
На сайте мэрии отмечается, что предложения петербуржцев тщательно анализируются. «Это не окончательная схема маршрутной сети, а только лишь предложения», — подчёркивают в администрации города, - пишет ИА "Регион29".
ДА ну нах...скорей ПАЗики ликвидируют ГМОшника...
Могут быть ликвидированы маршруты №?33, 81, 83, 70, 1У, 22У, 14, 5Э, 10У, 43, 44. О)(уенно получается, все пригородные маршруты!!! Они там ващпе епанулись, как люди будут на работу добираться
Да, с обеих сторон лицемерие.Администрация потратила наши с вами деньги на то,что не собирается претворять в жизнь,а лишь то,что устраивает автобусную мафию.
А автобусная мафия соглашается с администрацией города,что надо убрать все дополнительные автобусы,мешающие им зарабатывать свои деньги.
Приведите в божий вид конечные остановки,где водители ходят в туалет до ветра,дайте возможность работать автобусам на длинных маршрутах-не разоряйте и без того небогатое население города и области. Водители автобуса №3 на МРВ-не выбрасывайте мусор от ваших перекусов прямо под ноги на общей стоянке-там и без него хватает снежных заносов.
Так давно понятно, что выгоден только центр...посмотрите сколько в центре напридуманных маршрутов. тот же 76 кольцевой..ходит по часовой стрелке и против часовой-) можно ещё зигзагом его запустить-)) заходит на Дзержинского , а дальше опять в центр, мешать и обогащаться... Решение ведь простое есть, что бы отвадить автобусников от центра... Сделать билеты на проезд в пределах одного района по 10 рублей и всё само рассосётся...в центе вообще ездят на 3,4 остановки(основная масса пассажиров)