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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/27/48795.html

Общество

За неделю в Архангельской области 12 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппом

За неделю в Архангельской области 12 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппом
Эти цифры были озвучены на очередном заседании медицинского штаба по предупреждению эпидемиологического распространения гриппа.

Заседание прошло при участии представителей областного минздрава, регионального управления Роспотребнадзора, главврачей медицинских организаций Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.

В целом по области на данный момент показатель заболеваемости выше эпидемиологического порога на 42 процента.

Как сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Архангельской области Татьяна Гордиенко, максимальное количество заболевших наблюдается среди взрослого населения, а в возрастной группе детей от 3 до 6 лет эпидемический порог не был превышен.

—?Эпидпроцесс в течение недели был умеренной интенсивности, в Архангельске госпитализировано 54 человека, из них 30 детей, – сообщила представитель Роспотребнадзора. – Всего с начала года диагноз «грипп» на основе лабораторных исследований подтвержден у 88 человек.

Как было заявлено на заседании штаба, за прошедшую неделю количество заболевших школьников снизилось в три раза, эпидемический порог превышен на 16 процентов.
В связи с карантином приостановлена деятельность 11 классов в девяти  образовательных учреждениях Архангельской области, в том числе три класса в архангельских школах № 69, 34 и 12. Закрыты на карантин четыре дошкольные группы в трёх детских садах региона.

Карантинно-ограничительные мероприятия введены только в Архангельске и Северодвинске, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

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